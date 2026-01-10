Abinader y su gabinete evaluarán metas 2026

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader convocó para este domingo un Consejo de Ministros extendido, a fin de trazar y dar seguimiento de las 10 metas presidenciales que resumen el programa de Gobierno para este 2026.

“Este domingo Abinader y su gabinete agotarán una jornada de trabajo de día completo en el Palacio Nacional, orientada a elevar los niveles de eficiencia, transparencia y participación social en las acciones priorizadas del Gobierno”, señala una comunicación de la Presidencia.

Según el texto, Abinader y su gabinete desarrollarán una jornada de trabajo dirigida a priorizar y articular los proyectos que sean favorables en la vida de los dominicanos y en el seguimiento “10 Metas Presidenciales” que resumen el programa de gobierno.

Mesas de trabajo temáticas

En el evento, refiere el texto, todos los ministros, directores y funcionarios que conforman el Gabinete estarán en mesas de trabajo temáticas y sectoriales, para revisar la planificación y el presupuesto del 2026 a la luz de una lista de prioridades trazadas por el presidente Abinader.

Indica que una vez concluidas las tres sesiones de trabajo del día, los funcionarios deberán dedicarse a garantizar la ejecución plena de los proyectos que más aportan a las “10 Metas Priorizadas”, bajo criterios de aumento de la eficiencia, transparencia y cercanía con la gente.

Revisar y ajustar proyectos

En la jornada, agrega Presidencia, los funcionarios del presidente Abinader definirán los mecanismos claros de seguimiento y articulación para revisar, medir y ajustar cada uno de los proyectos durante el transcurso del año.

El Consejo de Ministros extendido es el segundo momento de la “Jornada de Articulación: Acciones priorizadas para las metas de gobierno 2026”, iniciada por el Ministerio de la Presidencia en octubre del 2025.

De acuerdo al texto, en el ese momento realizaron consulta a representantes de organizaciones sociales que trabajan y representan a sectores poblaciones de mujeres, jóvenes, niñez y envejecientes.

La Presidencia indicó que las decisiones del primer Consejo de Ministros del presente año serán de ejecución obligatoria para todas las instituciones y servirán como punto de partida para evaluar y mejorar el desarrollo de la gestión gubernamental.