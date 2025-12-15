Abinader inaugura vía El Cercado, Elías Piña

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader inauguró ayer la reconstruida carretera El Cercado–Juan Santiago – Hondo Valle, en la provincia Elías Piña, una obra esperada durante 30 años por comunidades de la frontera sur que durante décadas enfrentaron aislamiento y precariedad vial.

La Presidencia indicó que la vía representa un avance trascendental en conectividad, movilidad y calidad de vida para más de 45,000 habitantes de esta zona estratégica del país.

Durante el acto, Abinader destacó que la obra responde a la visión de desarrollo integral del sur y de la frontera, al impulsar la producción agrícola, el turismo y mejorar las condiciones de vida de las comunidades donde nace la República Dominicana.

Señaló que esta infraestructura deja atrás décadas de aislamiento y abre nuevas oportunidades para el crecimiento económico y social.

Explicó que la zona posee una vocación especial tanto agrícola como turística, con condiciones favorables para cultivos de clima templado y producción en invernaderos, lo que permitirá suplir la demanda del polo turístico de Pedernales.

Además, recordó que la carretera fue una deuda histórica del Estado, priorizada por su impacto humano, ya que el trayecto entre El Cercado y Hondo Valle se reduce de dos horas a menos de 20 minutos.

De su lado, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, resaltó que la obra fue construida con altos estándares de calidad, tomando en cuenta las condiciones climáticas de la zona, que es una de las más lluviosas del país.

Explicó que el proyecto incluyó, además del tramo principal, la intervención de calles urbanas en El Cercado, Juan Santiago y Hondo Valle, así como la construcción de 20 puentes y cerca de 60 alcantarillas, con un sistema de drenaje diseñado para manejar altos niveles de lluvia, reduciendo riesgos de inundaciones y deslizamientos, y garantizando la durabilidad de la vía.

Mientras la gobernadora de Elías Piña, Migdaly de los Santos, resaltó que la carretera pone fin a años de aislamiento y mejora significativamente la movilidad y el acceso a servicios esenciales con un impacto estratégico para el desarrollo económico y comercial de la región Sur.

Liceo

Posteriormente, Abinader encabezó la apertura del Liceo Experimental UASD en la comunidad de Comendador, con una inversión de RD$179,775,165 el cual llevaba 12 años paralizado.

El plantel educativo podrá recibir hasta 840 alumnos, formándolos en los niveles básico, medio y universitario, permitiendo elevar el número de profesionales que se integran al mercado laboral de manera formal, para fortalecimiento del tren productivo. El rector de la UASD, Editrudis Beltrán, señaló que con esta entrega, suman 17 los liceos entregados.