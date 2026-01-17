Abinader inaugurará recinto UASD en Bahoruco

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader se trasladará este sábado a la provincia Bahoruco, donde encabezará la inauguración de un recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y entregará títulos de propiedad.

El mandatario también sostendrá encuentros con jóvenes estudiantes y productores locales de uvas.

Una nota de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia indica que la jornada presidencial, que busca acercar el Gobierno a la gente, iniciará a las 11:00 de la mañana con la entrega de títulos de propiedad en el polideportivo de Neyba, que permitirá a cientos de familias mejorar su calidad de vida.

Posteriormente el presidente Abinader encabezará el acto de inauguración de un nuevo recinto Universidad Autónoma ed Santo Domingo (UASD), simplificando y facilitando, dice la comunicación, el acceso a la educación superior en la región.

Acto seguido, el mandatario compartirá un almuerzo con 300 jóvenes estudiantes de liceos públicos y colegios privados, en el Politécnico San Bartolomé Apostol Fe y Alegría, con lo que asegura reafirma el compromiso del Gobierno con la educación y la juventud.

La comunicación señala que la agenda presidencial concluirá con un encuentro con productores de uvas en el Centro Cultural, con lo que el Gobierno que busca reforzar la producción agrícola de la provincia de Bahoruco y sus comunidades.