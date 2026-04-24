Abinader juramenta comisión para puesta en funcionamiento del Museo Histórico de Gesta de Abril

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El presidente Luis Abinader juramentó este viernes la comisión responsable de impulsar la puesta en funcionamiento del Museo Histórico de la Gesta de Abril, con el objetivo de impulsar la preservación, difusión y fortalecimiento de la memoria histórica nacional.

La comisión fue creada mediante el Decreto núm. 200-26, emitido por el presidente Abinader, el cual establece su carácter honorífico, su dependencia funcional del Poder Ejecutivo y su adscripción administrativa al Ministerio de la Presidencia, además de instruir a diversas instituciones del Estado a colaborar en el cumplimiento de sus objetivos.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa tuvo a su cargo la lectura del Decreto y además destacó importancia y la dimensión de este acto.

La actividad se realizó en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, donde quedó formalmente constituido este equipo de trabajo que tendrá a su cargo coordinar, junto a las entidades correspondientes, las acciones necesarias para la designación del director general del museo y su puesta en funcionamiento, así como articular los esfuerzos institucionales vinculados al desarrollo de este proyecto.

La comisión quedó integrada por Jottin Cury David, quien la presidirá, junto a Alberto Alexander Caamaño Acevedo, Bonaparte Gautreaux Piñeyro, Euclides Emilio Gutiérrez Félix, Fernando Arturo Báez Guerrero, Héctor Sucre de Jesús Feliz Carbuccia, Ilonka Nacidit Perdomo Sánchez, Isaac Rudman Majnsztejn, Juan Manuel Lora de León, Ludovino Fernández Fernández, Ramón Andrés Blanco Fernández y Raúl Tamayo Morilla Rodríguez.

El presidente de la comisión para la puesta en funcionamiento del Museo Histórico de la Gesta de Abril, Jottin Cury David, agradeció al presidente Abinader por la confianza depositada en los miembros del equipo para impulsar una iniciativa que calificó como trascendental para el país, al resaltar que se trata de un proyecto orientado a poner en valor uno de los acontecimientos más relevantes del siglo XX en la República Dominicana.

Cury David explicó que la iniciativa surge a partir de conversaciones sostenidas con el mandatario en torno a la importancia de contar con un espacio que contribuya a difundir y proyectar los hechos de la Gesta de Abril, destacando la necesidad de que las nuevas generaciones conozcan su significado y legado. En ese sentido, subrayó que el museo permitirá fortalecer el conocimiento histórico y rendir homenaje a quienes lucharon por la soberanía y la dignidad del pueblo dominicano.

Recordó que el pueblo dominicano ha luchado constantemente por su independencia y soberanía frente a distintas potencias: franceses, ingleses, españoles, haitianos y norteamericanos y que es una historia de lucha permanente que no puede ser olvidada. "No podemos permitir que se olvide la gesta de abril de 1965. Por eso es fundamental que este museo se ubique en el edificio Copello, que fue sede del gobierno constitucionalista en armas".

Destacó que tanto él como el presidente Luis Abinader comparten un vínculo histórico y familiar con la Gesta de Abril, al señalar que sus padres tuvieron roles protagónicos en ese acontecimiento: el padre del mandatario se desempeñó como ministro de Finanzas, mientras que el suyo ocupó la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde donde contribuyó a internacionalizar el conflicto mediante comunicaciones dirigidas a distintos países.

"Hoy, muchos jóvenes desconocen qué fue el edificio Copello o quién fue Caamaño. Tienen nociones muy limitadas de ese episodio histórico, y eso representa un riesgo para la memoria democrática del país. La intención es que las nuevas generaciones, al transitar por la calle El Conde y observar ese edificio, recuerden que allí un grupo de hombres arriesgó su vida por la soberanía y la dignidad del pueblo dominicano. Honra a los héroes de abril, que viva la República Dominicana y muchas gracias, señor Presidente", concluyó Cury David.

En el acto también acompaño al presidente Abinader el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.