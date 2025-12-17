Abinader se reunió con mil peluqueros y se da un corte de pelo gratis

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader encabezó ayer un encuentro nacional con 1,000 peluqueros y barberos en el marco del evento “Peluqueros RD 2025”, una jornada de integración social en la que se ofrecieron 5,000 cortes de cabello gratuitos a comunitarios y, además, al propio mandatario.

En la actividad, realizada en el Polideportivo Nuevo Domingo Savio, Abinader fue recortado por Billy Núñez, barbero desde hace cinco décadas.

El presidente habló con los asistentes, según explicó la Presidencia en la nota de prensa, y les dijo que los peluqueros son un grupo de alto impacto social.

Destacó que pocos oficios influyen tanto en la vida cotidiana de la gente como el de la peluquería, por su contacto directo con las comunidades y su aporte a la dignidad, la autoestima y el bienestar de miles de familias dominicanas.

El gobernante valoró el trabajo de los funcionarios presentes y dijo que desde el Estado hacen encuentros con sectores clave de la sociedad para escuchar sus necesidades y convertirlas en políticas públicas concretas.

Agregó que el sector ocupa un lugar importante en de la agenda social y económica del Gobierno.

También informó que se ha impulsado la creación de una cooperativa que cumpla con las normas establecidas, con el objetivo de servir como herramienta de financiamiento, ahorro y respaldo para el presente y el futuro de los trabajadores del sector.

Además instruyó crear un capítulo y una línea especial dirigida exclusivamente a peluqueros, así como evaluar alternativas que permitan facilitar la creación de un club que responda a las necesidades del sector, especialmente en el Distrito Nacional.

El mandatario también resaltó el reconocimiento internacional del talento dominicano, al señalar que como en Estados Unidos, Suiza, Chile y Argentina existen asociaciones de peluqueros dominicanos, lo que demuestra la calidad y prestigio que tienen.

De su lado, el presidente de la Asociación Nacional de Peluqueros (Asopedin), Domingo Herrera, afirmó que el presidente Luis Abinader se ha convertido en un aliado y amigo del sector, al destacar que nunca antes un mandatario había puesto tanta atención en esta clase trabajadora. Señaló que, aunque han pasado muchos presidentes, gobernante ha sido uno solo, en referencia al actual jefe de Estado.

Indicó que esta jornada marca un antes y un después para la historia de la peluquería en la República Dominicana, al agradecer el respaldo recibido y señalar que el sector vive un momento de reconocimiento sin precedentes.

Posteriormente, el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial (Cpadb), Rolfi Rojas afirmó que la jornada simboliza dignidad, autoestima y amor por la gente, al beneficiar a cinco mil dominicanos con cortes gratuitos.

Señaló que, con el respaldo gubernamental, la barbería y la peluquería se consolidan como un motor de desarrollo económico y social, e informó que los 40 ganadores de una competencia técnica que se realizó en la jornada recibirán oportunidades reales para emprender y generar empleo en sus comunidades.

Como parte del programa, se desarrollaron charlas formativas y la competencia técnica en la que fueron seleccionados 40 ganadores, quienes recibieron kits para impulsar y expandir sus negocios, fortaleciendo el emprendimiento y la profesionalización de la industria de la belleza a nivel nacional.

El acto fue bendecido por el padre Rogelio Cruz, quien elevó una oración por el bienestar del país y la sabiduría de las autoridades.