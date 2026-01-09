Abogado de la abuela materna de Brianna Genao renuncia del proceso

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santos Willy Liriano, abogado de la abuela materna de Brianna Genao, la niña reportada como desaparecida desde el 31 de diciembre del 2025 en Puerto Plata, renunció a la defensa de esa familia.

Una fuente confió a Aridio Perdomo, corresponsal del periódico Hoy en esa demarcación, que el togado se apartó del proceso por supuestas presiones "que no las soporta".

Liriano es el abogado que hace varios días alegó en un programa radial que los hermanos Rafael y Reyes Núñez, tíos de la menor, confesaron que mataron a la niña porque agentes de la Policía Nacional los maltrataron para que admitieran responsabilidad del hecho.

Además, el corresponsal de este diario supo a través de otra fuente en esa provincia que la Fiscalía no pedirá medida de coerción contra los señalados, hasta que la Policía no concluya el proceso de investigación.

En tanto, para abogados y otros expertos en la materia consultados por el periódico Hoy, el caso está arropado por "una fuerte nebulosa", sobre todo por la supuesta confesión de los tíos de la niña, quienes se han mostrado erráticos en sus declaraciones, y por la falta de una posición pública desde la Procuraduría General de la República.

Este viernes, la niña de tres años, que reside en el paraje Barreto, en Imbert, cumple ocho días desaparecida y sin dejar rastro. El hecho mantiene en vilo a República Dominicana.