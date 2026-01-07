Abogados convocan marcha por dignidad y acceso a la justicia

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

A propósito de celebrarse hoy el Día del Poder Judicial, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (Card) convocó para esta mañana una marcha pacífica por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia, que será realizada frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Una comunicación de la entidad jurídica señala que la actividad tiene como propósito principal defender la dignidad del ejercicio de la abogacía, denunciar las deficiencias estructurales del sistema de justicia.

También busca reclamar condiciones reales de acceso a una justicia oportuna, independiente, eficiente y respetuosa de los derechos fundamentales, tanto para los abogados como para la ciudadanía en general.

El presidente del Card, Trajano Vidal Potentini, explicó que esa movilización responde a una profunda preocupación del gremio jurídico ante “situaciones que afectan de forma muy grave el Estado social y democrático de derecho”.

El jurista indicó además, que persisten males reiterados, como la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa, la precarización del ejercicio del abogado y los obstáculos que enfrenta la población para acceder a una tutela judicial efectiva.

Potentini aclaró que la marcha no tiene motivaciones partidarias ni intereses particulares, sino que trata de hacer un llamado responsable y patriótico a las autoridades del sistema de justicia para que adopten reformas estructurales urgentes, fortalezcan las instituciones jurisdiccionales y se garantice el respeto al rol constitucional del abogado como colaborador esencial de la administración de justicia.