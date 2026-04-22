Abre Unidad de Género con apoyo internacional

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

A fin de fortalecer el acceso a la justicia con enfoque de equidad, inclusión y derechos humanos, la oficina nacional de Defensoría Pública (INDP) inauguró una Unidad de Género.

La iniciativa contó con el respaldo del Consejo Nacional de Drogas (CND), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA (CIDAD-OEA ) y el gobierno de Canadá.

Dicha Unidad tiene como objetivo incorporar de manera transversal la perspectiva de género en los servicios de defensa pública, garantizando una atención jurídica “ más sensible a las desigualdades y a las condiciones de vulnerabilidad” de la población usuaria del sistema” se informó.

“La creación de esta Unidad de Género representa un hito institucional y un paso firma hacia una defensa pública moderna, comprometida con la equidad, la inclusión y la protección integral de los derechos fundamentales”, afirmó el director de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos.

Agregó que se capacitará a defensores públicos y a representantes de distintas instituciones del Estado en “incorporación de la perspectiva de género en la defensa pública de República Dominicana”, a fin de fortalecer las competencias técnicas del personal “y promover propuestas institucionales más equitativas y respetuosas de los derechos humanos”.

Resaltó el acompañamiento técnico de la OEA-CICAD, y el respaldo del gobierno de Canadá, los cuales dijo, son actores “claves” en el fortalecimiento institucional y la promoción de políticas públicas orientadas a la equidad de género.

Mediante resolución la ONDP formalizó el Comité de la Unidad.