Abril se despide con fuertes lluvias: mira cómo arrancará mayo y las horas más críticas

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Las lluvias continuarán con fuerza este jueves en República Dominicana debido a una vaguada que seguirá generando abundante nubosidad y precipitaciones entre moderadas y fuertes en gran parte del país.

Así lo informó el analista meteorológico Jean Suriel, quien explicó que una baja presión en el mar Caribe estará aportando humedad suficiente para activar aguaceros significativos durante la tarde.

Suriel precisó que entre las 2:00 de la tarde y las 9:00 de la noche se desarrollarán aguaceros en el norte, noreste, Cordillera Central, noroeste, sur y sureste, con potencial de inundaciones repentinas.

Además, podrían registrarse ráfagas de viento y descargas eléctricas.

Lluvias seguirán el viernes y sábado

El analista explicó que el viernes la vaguada comenzará a alejarse del Caribe, aunque sus remanentes seguirán provocando períodos lluviosos durante la tarde y la noche.

Indicó que, aunque las precipitaciones serán menos intensas, podrían ocurrir algunas inundaciones urbanas.

Para el sábado, todavía permanecerán remanentes nubosos de la vaguada y del sistema frontal, junto a humedad marina que podría generar algunos chubascos en horas de la tarde.

Desde el domingo disminuirán las lluvias

Jean Suriel señaló que a partir del domingo disminuirán las posibilidades de precipitaciones en gran parte del territorio nacional debido a la incidencia de un sistema de alta presión.

Explicó que esto favorecerá un ambiente más caluroso por la llegada de una masa de aire caliente a la región.

Entre lunes y jueves de la próxima semana predominará un panorama despejado en las mañanas y medio nublado en las tardes, sin descartar ligeros chubascos en zonas montañosas.

“El calor será sofocante en todo el país”, advirtió.

Además, destacó que abril se despide lluvioso en República Dominicana debido a los últimos efectos de la fase neutral en el Caribe.

Agregó que, después de junio y julio, podría formarse El Niño, fenómeno asociado a condiciones de sequía en el territorio dominicano.