Abuela de niña hallada en una mochila en Los Girasoles: “Esto es muy fuerte para mí”

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

En medio del dolor y entre lágrimas, la abuela paterna de la niña de un año encontrada muerta dentro de una mochila en una cañada del sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional, expresó su consternación por el hecho.

La cañada se encuentra a pocos metros de la vivienda donde residía la menor, identificada como Ruth Angélica Mota Martínez.

Ángela Mota, abuela de la niña, manifestó el impacto que ha tenido la tragedia en la familia.

“Amo a mis nietos. Esto es muy fuerte para mí”, dijo visiblemente afectada.

“Yo quisiera saber quién me la mató. A mí me duele mucho esto”, agregó.

La mujer insistió en que espera que el caso sea esclarecido.

“Yo quisiera que esto se resuelva porque no se sabe quién la mató. Estoy consternada, a mí me duele mucho”, expresó.

También defendió el cuidado que le brindaba a sus nietos.

“Yo nunca mandaba a buscar los niños para dejarlos solos porque soy muy responsable. Si hay una persona que ama a sus nietos soy yo”, afirmó.

Indicó que, junto a la madre y el padre de la menor, participaba en su cuidado. Sin embargo, explicó que el día de la tragedia no se encontraba en la vivienda, ya que estaba en San Francisco, donde reside.

Investigación en curso

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que las autoridades realizan los levantamientos correspondientes para esclarecer el caso.

Señaló que han sido entrevistadas varias personas cercanas, incluidos los padres de la menor, así como vecinos del sector, como parte de las investigaciones.