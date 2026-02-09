"Abusó de la confianza, arrebató la vida a una estudiante meritoria y dejó una familia devastada"

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

La indignación y el dolor reinaron la mañana de este lunes en el sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional, donde fueron velados los restos de Noemí Suárez Marte, la joven de 20 años que el pasado domingo fue asesinada a tiros por su expareja, Amauri Polanco Herrera, de 22.

Familiares, amigos y allegados de Noemí la describieron como "una estudiante meritoria que estaba teniendo muchos éxitos en su carrera universitaria".

"Nos sorprendió el hecho. Porque la joven decidió terminar la relación, por cualquier motivo y con su derecho; y el joven, parece que, actuando de manera impulsiva, decidió arrebatarle la vida a ella, abusando también de la confianza de la familia. Porque penetrar a una casa un domingo a las ocho de la mañana lo hace una persona que tiene confianza, y él abusó de eso", dijo uno de los familiares de Noemí.

"Estudiantes, vecinos, maestros, compañeros de trabajo, todos están devastados", dijo.

Advirtió que la familia Suárez Marte dará seguimiento al caso, y velarán para que el Ministerio Público cumpla con su rol contra el joven que terminó con la vida de Noemí.

¿Cómo sucedió el hecho?

Según el informe preliminar, el hecho se registró alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando las autoridades recibieron una alerta sobre una persona fallecida por arma de fuego dentro de una vivienda ubicada en la calle Mirador, en el referido sector.

De acuerdo con versiones de algunos vecinos, el joven habría llegado a la casa de Noemí y pidió permiso al papá de esta para entrar al baño a orinar, ya que, pese a que la relación de pareja había terminado, mantenían un negocio de computadoras juntos, pero Polanco Herrera ingresó a la residencia, emprendió a tiros contra estudiante.

Tras recibir la notificación, agentes policiales se presentaron en el lugar, donde confirmaron el deceso de la joven e iniciaron las investigaciones correspondientes, logrando posteriormente la detención del presunto agresor.

Al momento de la publicación de esta nota se informó extraoficialmente que el señalado de quitarle la vida a la joven había sido apresado. Sin embargo, la Policía Nacional no ha emitido una posición al respecto.