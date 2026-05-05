Academia de Ciencias respalda decisión de Luis Abinader de frenar minería en San Juan

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La Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana valoró como acertada la decisión del presidente Luis Abinader de paralizar todas las actividades mineras en la provincia de San Juan, especialmente en el sector Romero.

La entidad resaltó que esta medida refleja la voluntad cívica del pueblo de San Juan y del país, que ha defendido de manera pacífica, mediante los mecanismos legales y constitucionales, la protección de la Cordillera Central, debido a su vital aporte hídrico para el desarrollo nacional y el bienestar de la ciudadanía.

La Comisión recordó que, sustentada en evidencia científica, ha mantenido de forma consistente su posición sobre la inviabilidad de proyectos mineros en esta zona, dada la alta relevancia ecológica del área. En ese sentido, señaló que la Cordillera Central alberga más de 20 áreas protegidas, orientadas a la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y los recursos hídricos.

Asimismo, subrayó que este sistema montañoso suministra más del 85 % del agua utilizada en el país, impactando sectores clave como la seguridad alimentaria, el abastecimiento de acueductos, la salud, el consumo humano, la producción agropecuaria, el desarrollo industrial y el turismo.

La Academia advirtió que la degradación de estos servicios ecosistémicos, producto de actividades de carácter temporal como la minería, representa una seria amenaza para la estabilidad ambiental y económica de la nación, tanto en el presente como en el futuro.