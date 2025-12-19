Academia Naval inviste a 26 guardiamarinas

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader encabezó ayer la LXXIV graduación de 26 “Damas y Caballeros Guardiamarinas”, que recibieron sus títulos de licenciados en Ciencias Navales y Oficiales del Cuerpo de Comando que defenderán las costas dominicanas, la soberanía y la independencia.

Los graduandos pertenecen a la Clase 2022-2025 de la Academia Naval Vicealmirante César A. De Windt Lavandier, Armada de República Dominicana (ARD) y fueron formados durante cuatro años.

En el acto, el presidente Abinader tomó el juramento y entregó el sable de mando a los 26 nuevos oficiales subalternos, en una emotiva ceremonia en la Base Naval Vicealmirante César De Windt Lavandier.

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre entregó los certificados a los graduandos y las madres de los 26 guardiamarinas hicieron la imposición de anillos, resaltando su honor, sacrificio y el hecho de que trabajarán para proteger al país.

El capitán de navío Augusto Alberto Lizardo González, director de la Academia, afirmó que la formación de los nuevos guardiamarinas incluyó estudios de marinería, búsqueda y rescate.

Los instó a ser líderes ejemplares para generaciones futuras y a poner a Dios en el centro de cada decisión, construyendo un legado admirable y de distinción. La clase 2022-2025 incluyó a dos oficiales de Guatemala y Panamá.