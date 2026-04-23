Se accidenta helicóptero de la FARD en San Isidro: "La tripulación resultó ilesa", dice el MIDE

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El Ministerio de Defensa (MIDE) informó este la tarde de este miércoles una aeronave tipo helicóptero, modelo AgustaWestland AW139, perteneciente a la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), se accidentó mientras realizaba un vuelo de entrenamiento en las inmediaciones de la Base Aérea de San Isidro, en Santo Domingo Este.

La institución precisa que la tripulación resultó ilesa, sin registrarse pérdidas humanas ni lesiones de consideración.

"De manera preliminar, se aprecian ciertos daños en la aeronave; sin embargo, será el proceso de investigación en curso el que permitirá determinar con precisión tanto las causas del accidente como el alcance real de los daños", dijo el MIDE en un comunicado en viado a la prensa.

En ese orden, el Ministerio de Defensa dispuso el inicio de una investigación exhaustiva con el objetivo de determinar las causas del accidente. "En tal sentido, por el momento no es posible ofrecer mayores detalles hasta tanto concluyan las evaluaciones técnicas y periciales de lugar", apuntó.

La aeronave cuenta con una cobertura de seguro vigente, conforme a los protocolos establecidos.