Accidente en Pico Duarte: ciudadano francés de 72 años muere en La Laguna

SANTO DOMINGO (República Dominicana). – El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó este lunes el fallecimiento de un ciudadano francés de 72 años, residente en la República Dominicana desde hace 25 años, quien formaba parte de un grupo de excursionistas que ascendía hacia el Pico Duarte.

El incidente ocurrió en el punto de descanso La Laguna, donde el visitante presentó un malestar. De inmediato, los guías iniciaron el descenso y procedieron a evacuarlo en camilla hacia La Ciénega de Manabao, donde paramédicos y una ambulancia aguardaban para brindarle atención.

El médico legista certificó que la causa del fallecimiento fue un infarto y dispuso el traslado del cuerpo al INACIF de Santiago para los estudios correspondientes.

Las pertenencias del excursionista fueron entregadas a las autoridades competentes, conforme al protocolo institucional. El organizador del grupo colaboró con el proceso y suministró toda la información requerida.

El Ministerio de Medio Ambiente lamenta profundamente este hecho y expresa sus condolencias a los familiares y allegados, reiterando su compromiso con la seguridad y la asistencia a los visitantes en las áreas protegidas del país.