Accidentes de tránsito marcan la Navidad: seis personas fallecen en 24 horas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que en las últimas 24 horas seis personas fallecieron a causa de accidentes de tránsito, en el marco del operativo navideño “Conciencia por la Vida”.

De acuerdo con el segundo boletín emitido por el organismo, una de las muertes ocurrió dentro del dispositivo de seguridad vial, mientras que las otras cinco se registraron fuera del mismo.

Director del COE, Juan Manuel Méndez y otras autoridades en el lanzamiento del operativo Conciencia por la Vida 2025-2026Alexis Monegro

Las víctimas mortales fueron identificadas como:

Danny Joel González Mateo , de 20 años, quien falleció en un accidente de vehículo liviano ocurrido a las 5:30 de la madrugada del 24 de diciembre en la carretera Sánchez, sector Doña Ana, Los Rieles.

, de 20 años, quien falleció en un accidente de vehículo liviano ocurrido a las 5:30 de la madrugada del 24 de diciembre en la carretera Sánchez, sector Doña Ana, Los Rieles. Jorge Luis López García, de 28 años, murió en un accidente de vehículo liviano en la carretera Moca–Salcedo, a las 12:55 de la madrugada de este 25 de diciembre.

de 28 años, murió en un accidente de vehículo liviano en la carretera Moca–Salcedo, a las 12:55 de la madrugada de este 25 de diciembre. Plinio Placencia, fallecido el 23 de diciembre en un accidente de motocicleta en Buena Vista.

fallecido el 23 de diciembre en un accidente de motocicleta en Buena Vista. Charlie Pie , ciudadano haitiano, perdió la vida en un accidente de motocicleta ocurrido en La Vega.

, ciudadano haitiano, perdió la vida en un accidente de motocicleta ocurrido en La Vega. Peronel Phelmi , también de nacionalidad haitiana, falleció a las 7:00 de la mañana de este 25 de diciembre.

, también de nacionalidad haitiana, falleció a las 7:00 de la mañana de este 25 de diciembre. Félix Mota, quien murió en un accidente de motocicleta registrado a la 1:15 de la madrugada de este 25 de diciembre en Bonao.

Se recuerda que el operativo “Conciencia por la Vida” inició el 23 de diciembre a las 2:00 de la tarde, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población durante el asueto navideño.