Acogimiento Familiar: ¿cómo puedes formar parte del programa?

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La encargada del Departamento de Protección Especial del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), Altagracia Ortiz Then, informó este jueves que, desde 2016, la institución implementa el programa de Acogimiento Familiar, contemplado en la Ley 136-03 como una medida de cuidado alternativo y sustentado en el principio de que todo niño y niña tiene derecho a crecer en el seno de una familia.

“Lamentablemente, por una razón de vulnerabilidad, que como comentábamos anteriormente, tiene que ser retirado un niño, un niño o adolescente de su entorno familiar biológico. Este niño entonces está bajo la institucionalización del Conani, por decirlo, con sus diferentes operadores, tanto de ASFL como de hogares de paso directos”, dijo la funcionaria.

Ortiz Then explicó que, si una persona o familia desea integrarse al programa, debe agotar un proceso de evaluación psicosocial que incluye la intervención de trabajadores sociales y psicólogos, la aplicación de pruebas psicométricas y la verificación de su idoneidad. Posteriormente, la familia participa en un proceso de formación inicial, seguido de capacitación continua.

“Bueno, primero, no tener antecedentes penales. Entre 25 y 65 años de edad. Debe tener aprobadas todas las evaluaciones psicosociales, que son bastante… ustedes las hacen. Sí, un equipo multidisciplinario, con pruebas psicométricas, temas de garantizar que esa familia tenga idoneidad a nivel del núcleo de las relaciones a lo interno de esa familia. Tenemos varios requisitos, pero esos son los principales. Debe ser residente, ciudadano”, agregó.

Asimismo, la representante de Conani indicó que, en caso de tratarse de una pareja con hijos mayores de 12 años, estos también deben consentir el acogimiento.

“Todos los miembros de la familia deben estar de acuerdo en que el niño o niña sea colocado. Se hace un proceso de presentación del niño a la familia, se realiza una primera socialización donde vemos e identificamos que el niño, la niña o el adolescente conecte con sus padres, y luego una socialización por varios días. Una vez veamos los indicadores del equipo de psicólogos, entonces se procede a la colocación. Es un acto muy lindo”, dijo.

“Ayer fue un encuentro muy hermoso con un padre que tenía… ese niño había sido colocado y entonces se reunificó con ese niño. Y fue una experiencia muy, muy hermosa porque el niño estaba feliz. Definitivamente, es un gesto de amor”, recordó Altagracia Ortiz Then.

Al ser preguntada sobre cuáles son las provincias con mayor número de familias que postulan para integrarse al programa de Acogimiento Familiar, respondió: “nuestra principal demanda es del Gran Santo Domingo y de Santiago”.

Las declaraciones de encargada del Departamento de Protección Especial CONANI fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo El Día.