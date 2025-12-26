Acoprovi reconoce los aportes de la industria

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) reforzó su compromiso con la excelencia y la innovación en su evento de fin de año, entregando 21 reconocimientos a actores claves del sector.

Durante la gala, la presidenta del gremio, Annerys Meléndez, enfatizó cómo la colaboración ha sido el motor del progreso, proponiendo poner especial atención a una mayor inversión en vivienda.

“Cada hogar construido representa una familia con mayores oportunidades de vida, por lo que desde Acoprovi proponemos aumentar la inversión en políticas de vivienda. Este desafiante año 2025 ha sido testigo de cómo la unión de esfuerzos entre sector público y privado genera resultados tangibles para el país”, expresó.

En la velada, que reunió a los principales representantes del sector construcción, también se destacaron los avances hacia la vivienda asequible, la seguridad jurídica y la formación técnica que han marcado la agenda de este año.

Meléndez conectó los logros reconocidos con el trabajo realizado en la 9na Mesa Nacional de la Vivienda, celebrada recientemente. “Los avances en data estadística, seguridad jurídica y financiamiento que hoy premiamos son los mismos pilares que estamos fortaleciendo en nuestra visión hacia 2030”, afirmó.

La actividad, que contó con una amplia participación de socios, aliados estratégicos y representantes gubernamentales, finalizó con un brindis.