Todo lo acordado entre Pete Hegseth y Luis Abinader en su reunión contra el narcotráfico

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente dominicano, Luis Abinader, y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, sostuvieron la tarde de este miércoles un encuentro en el Palacio Nacional, donde abordaron temas de seguridad regional y firmaron un acuerdo de cooperación bilateral.

Como parte del convenio, Estados Unidos hará uso “temporal” de los aeropuertos Internacional de las Américas y Militar de San Isidro, ambos en la provincia de Santo Domingo, en el marco de su lucha contra el narcotráfico en la región a través de la operación 'Lanza del Sur'.

Las terminales aéreas, según lo informado, destinarán espacios para el traslado de equipos y personal técnico involucrado en las operaciones de Washington en el Caribe.

“En el marco del acuerdo de cooperación bilateral entre ambos Gobiernos, el Comando Sur y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos proporcionarán aeronaves de reabastecimiento y transporte aéreo para apoyar las operaciones contra el narcotráfico, incluyendo la Operación Lanza del Sur, anunciada por el secretario de Guerra de los EE. UU., Pete Hegseth, el 13 de noviembre, que lucha también contra el tráfico ilícito de armas”, se lee en un comunicado que envió la Presidencia de la República a los medios.

De igual forma, habrá presencia de varios aviones cisterna KC-135 en apoyo a las misiones de patrullaje aéreo, “ampliando las capacidades de monitoreo e interdicción sobre gran parte de los ámbitos marítimo y aéreo”. Además, proporcionarán servicios de reabastecimiento de combustible a aeronaves de países socios, “garantizando así operaciones sostenidas de monitoreo, detección y rastreo de actividades verificadas de contrabando ilícito”.

El presidente Luis Abinader habla en el Palacio Nacional tras sostener una reunión con Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Adicionalmente, las aeronaves de carga C-130 Hércules facilitarán evacuaciones aeromédicas, lucha contra incendios, reconocimiento meteorológico y asistencia en casos de desastre.

“Esta colaboración tiene la finalidad de interrumpir las operaciones ilícitas por parte de organizaciones criminales transnacionales (OCT) y organizaciones terroristas extranjeras (OTD), identificadas por los Estados Unidos en diversas rutas que abarcan toda la extensión del mar Caribe”, se señala en el documento.

República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico

El presidente Luis Abinader destacó los resultados “sin precedentes” alcanzados por la República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico, “gracias al fortalecimiento de la cooperación con los Estados Unidos y a las acciones concretas que ahora se ampliarán temporalmente para reforzar la vigilancia aérea y marítima en defensa del territorio nacional”.

El mandatario expresó que la visita al país del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, constituye una señal clara del firme compromiso de ambos países con el fortalecimiento de sus relaciones estratégicas.

Asimismo, el jefe de Estado afirmó que la nación caribeña está adoptando medidas decisivas para enfrentar el avance del narcotráfico, con el respaldo técnico y operativo de los Estados Unidos.

El presidente Luis Abinader habla en el Palacio Nacional tras sostener una reunión con Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Resaltó que, desde el inicio de su gestión en agosto de 2020, el país ha experimentado un cambio radical en su capacidad para enfrentar el crimen organizado. “En los últimos cinco años hemos decomisado casi diez veces más drogas por año que en la década anterior. Estos resultados son fruto directo de nuestra estrecha colaboración con los Estados Unidos”, afirmó.

Abinader recordó que estos avances fueron reconocidos recientemente por una misión de alto nivel de la DEA que visitó el país hace dos semanas para evaluar las acciones conjuntas y ratificar la efectividad del trabajo realizado por las autoridades dominicanas.

Durante su intervención, el presidente agradeció al Gobierno de los Estados Unidos el respaldo a la postulación del dominicano Leandro José Villanueva como candidato para dirigir la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). “Ese apoyo demuestra la confianza internacional en la seriedad con la que enfrentamos este desafío global”, manifestó.

Finalmente, advirtió que la República Dominicana continúa enfrentando una amenaza real. “Una amenaza que no reconoce fronteras, que no distingue banderas, que destruye familias y que, durante décadas, ha intentado usar nuestro territorio como ruta. Esa amenaza es el narcotráfico, y ningún país puede, ni debe, enfrentarla sin aliados”, expresó.

“Buscan la seguridad para ambos países”

De su lado, Hegseth agradeció al Gobierno dominicano la cooperación en la materia y destacó que las acciones estadounidenses representan el "único idioma" que entienden los narcotraficantes y las organizaciones terroristas.

"Estamos defendiendo a nuestros ciudadanos, buscamos la seguridad para que nuestros países sigan prosperando, para poner fin a tanta violencia y a salvar a decenas de miles de vidas. El presidente (estadounidense Donald) Trump cree y refuerza estas alianzas", puntualizó el jefe del Pentágono.

"Estados Unidos y República Dominicana tienen muchas cosas en común, una de ellas es la seguridad en sus fronteras, para nosotros es muy importante la seguridad en nuestras fronteras, así lo dice el presidente Trump, y me parece que lo deberían decir también aquí, en este país", acotó.