Activistas santiagueros exigen liberación de Nicolás Maduro

Santiago.- Integrantes del Comité de Solidaridad con Venezuela de Santiago, realizaron ayer una manifestación en el parque Duarte de esta ciudad, donde expresaron su rechazo a lo que califican como una agresión militar de los Estados Unidos contra el país y además exigieron la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

El vocero del organismo, Monchy Estrella afirmó que la acción militar atribuida a la nación norteamericana, ocurrida el pasado sábado 3 de enero, constituye “un acto criminal, ilegal y unilateral que vulnera la soberanía del pueblo venezolano y viola flagrantemente las normas del Derecho Internacional”.

“El secuestro del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores es una de las más bochornosas violaciones al derecho internacional moderno y profundiza la indignación de quienes luchamos por la paz, la autodeterminación y la independencia de los pueblos”, sostuvo Estrella.

Los activistas aseguraron que Maduro y Flores son “prisioneros de guerra”, llegando a declarar que están retenidos por negarse a entregar al gobierno estadounidense los recursos naturales y petroleros que son propiedad del territorio suramericano.

Además, exigieron que se sancione a los responsables de las muertes de civiles y militares que, aseguran, se produjeron durante los hechos que calificaron como una agresión contra el país bolivariano.

Finalmente, el comité anunció que continuará desarrollando acciones de protesta en calles, plazas y parques, y reiteró su oposición a que el territorio dominicano sea utilizado para agredir a países de la región.

Reacciones venezolanas

La manifestación provocó reacciones entre miembros de la comunidad venezolana residente en Santiago, quienes catalogaron la protesta como inapropiada, ya que no representa el sentir de la sociedad.

En una entrevista con el periódico Hoy, un venezolano que lleva 12 años viviendo en República Dominicana, identificado como Rubén Silva, manifestó su rechazo a la posición de la organización.

“Me parece una falta de respeto que personas que no han vivido lo que nosotros vivimos salgan a apoyar a Maduro. Ninguno de ellos es venezolano ni ha pasado hambre ni trabajo como nosotros. No representan a los más de ocho millones de venezolanos que hemos tenido que emigrar”, expresó Silva.

Asimismo, el hombre señaló que Venezuela, pese a ser un país rico en petróleo, enfrenta una terrible situación económica.

“Nosotros nunca vimos los beneficios del petróleo. Yo salí de mi país joven y lo que vi fue miseria. Comer de la basura siendo un país rico es lo más bajo a lo que puede llegar un ser humano", comentó el suramericano.

Por su parte, Josué David Saturno, otro venezolano residente en Santiago, declaró que presenciar la manifestación le resultó emocionalmente impactante.

“Es indignante ver gente apoyando a un gobierno que ha llevado a su pueblo a vivir con salarios de tres dólares al mes, con elecciones no reconocidas y con jóvenes asesinados en protestas”, dijo el entrevistado.

En ese contexto, Saturno recordó que entre 2016 y 2017 Venezuela vivió una de sus mayores oleadas de protestas en la historia reciente, con miles de manifestaciones registradas en todo el país como respuesta a la grave crisis política y social.

Según el joven de 26 años, las fuerzas de seguridad actuaron de forma represiva contra los protestantes, lo que se tradujo en enfrentamientos, detenciones masivas y denuncias de abusos contra quienes exigían cambios.

“Muchos jóvenes murieron. Eso está documentado. Ver este tipo de manifestaciones aquí duele porque no representa nuestra realidad”, culminó, mostrándose visiblemente afectado.