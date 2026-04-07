Tragedia del Jet Set: ¿Qué actos realizarán para honrar a las víctimas?

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A un año del colapso del techo de la discoteca Jet Set, sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas, así como ciudadanos de distintas partes del país, realizarán diversas actividades para conmemorar la tragedia.

Los actos iniciarán a las 10:00 de la noche de este martes con una vigilia en la parte frontal de las ruinas del centro nocturno, donde serán encendidas 236 velas en representación de las personas fallecidas. Estas se apagarán a las 12:44 de la madrugada, hora exacta en la que ocurrió el desplome, como un gesto simbólico de respeto y memoria.

La jornada conmemorativa continuará a las 10:00 de la mañana del miércoles 8 con la celebración de una misa, la cual será oficiada por el padre Rogelio Cruz.

En tanto, a las 11:00 de la mañana de ese mismo día se llevará a cabo un homenaje a las víctimas, seguido de otra eucaristía a las 5:00 de la tarde.

Honra a las víctimas del Jet Set con vigilias y actos religiososFuente externa

Causa del desplome y responsables

Por el trágico hecho, el Ministerio Público imputa a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, a quienes les atribuye incurrir en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, delitos castigados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.

Los fiscales sustentan la acusación con cientos de elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados.

Establecieron que los acusados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la estructura. Además, ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.

La instancia resume los hallazgos que, al analizar la estructura de la edificación, documentaron los periodos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de la BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), designados por el Ministerio Público en su investigación del caso.