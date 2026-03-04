Actualización: Listado oficial de policías puesto en retiro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional informa que, con la debida aprobación del Poder Ejecutivo, fue autorizada la colocación en honrosa situación de retiro de quinientos cincuenta y nueve (559) miembros de la institución, conforme a las causales establecidas por antigüedad en el servicio, solicitud voluntaria y condición de discapacidad debidamente certificada.

Los oficiales y alistados colocados en la referida condición pasarán a disfrutar de sus respectivas pensiones, en estricto apego a las disposiciones legales vigentes.

Dentro del personal puesto en retiro se contabilizan: cincuenta y dos (52) coroneles, noventa y cuatro (94) tenientes coroneles, ciento nueve (109) mayores, ciento cuarenta y dos (142) capitanes, ciento nueve (109) primeros tenientes, treinta y ocho (38) segundos tenientes, siete (7) sargentos mayores, un (1) sargento, cuatro (4) cabos, un (1) raso y dos (2) asimilados.

Estas acciones administrativas se encuentran debidamente fundamentadas en la Ley 590-16, que regula el régimen de carrera, derechos, deberes y sistema de retiro del personal policial, garantizando el respeto al debido proceso y la seguridad jurídica institucional.