Esperanza
"Que actúe porque nos estamos muriendo de hambre": conserjes reaccionan a posible aumento salarial
Luego de que el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, revelara que se realizará un ajuste salarial al personal administrativo y de limpieza de las escuelas, varios conserjes han reaccionado con esperanza ante la posible mejora en sus ingresos.
La conserje Marisol García aseguró que el salario actual resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas.
“Con 12,700 pesos una persona no vive, porque hay que pagar alquiler, luz, todo”, expresó a Telesistema.
García confesó además que para poder alimentarse muchas veces debe recurrir a la fe. “Es haciendo milagros y como Dios nos ayude”, dijo.
De su lado, Santos Sepúlveda afirmó que espera que el anuncio se materialice pronto.
“Esperemos que el presidente actúe con eso, porque nos estamos muriendo de hambre. Yo mismo vivo en San Isidro y tengo que pagar 150 pesos diarios de pasaje”, señaló, al tiempo que explicó que también debe cubrir gastos de vivienda y otros compromisos.
Mientras que Cresencio de León dijo que aguardan con ansiedad el incremento salarial.
“Estamos ansiosos de que ese aumento venga porque usted se imagina, una gente con 12,700 pesos no sobrevive”, manifestó.
Por su parte, Marivel Candelario, quien trabaja media tanda, indicó que recibe 10,000 pesos mensuales, una suma que, según afirmó, “no da para nada”.