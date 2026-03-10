Acude a entregarse acusada de maltrato niña

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Acudió ayer a las autoridades una joven imputada de maltratar a una niña de dos años en un centro de cuidado infantil donde laboraba, en Santo Domingo Este.

Aunque fue por propia cuenta, el Ministerio Público dice en una nota que Yamelsy Matos Beltré, de 25 años, empleada del centro, fue arrestada con orden judicial al entregarse ante las autoridades en la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del municipio.

Indica que las investigaciones en su contra iniciaron tras la amplia difusión de un vídeo la pasada semana en las redes sociales, que capta el momento en el que maltrata a la niña en el centro de atención infantil.

El Ministerio Público dijo que junto a la Policía Nacional, previo al arresto, desarrolló un operativo de búsqueda en sectores del municipio.

A través del comunicado de prensa, el organismo informó que amplía las investigaciones del caso y dar detalles.