Guardianes de la verdad El País

Santiago Oeste

Acusado de crimen se entregó a la Policía

“Lo que va para mi mujer, va para mí”, frase con la intervino Durán, quien luego sacó un arma de fuego y disparó contra Reyes.

Palacio Policia Nacional.

José Alfredo Espinal

Santiago.- Se entregó ayer a la Policía Nacional, un hombre que era buscado mediante la orden de arresto, por la presunta participación en el homicidio de Stivenson Reyes, ocurrido el 10 de noviembre pasado, en el sector Nazareno, distrito municipal Santiago Oeste.

El reporte indica que Damián de Jesús Durán, alias “Mamut”, de 30 años, se entregó tras el asedio policial.

El hecho que originó la orden de búsqueda se produjo durante una discusión entre las parejas del hoy occiso y del agresor.

De acuerdo con la investigación, Durán intervino en la disputa y, tras pronunciar la frase: “Lo que va para mi mujer, va para mí”, sacó un arma de fuego. En el forcejeo con Reyes, el acusado le realizó un disparo que impactó en el abdomen de la víctima, quien falleció mientras recibía atenciones médicas.

Asimismo, la Policía informó que la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Propiedad, con asiento en Sabana Iglesia, apresó en flagrante delito a Erick de los Santos Batista Ramírez, alias “La Rola”, por sustraer una motocicleta que posteriormente le fue ocupada. 

José Alfredo Espinal

Licenciado en Comunicación Social, con una maestría en Gerencia de Recursos Humanos y diplomados en periodismo de investigación y relaciones Públicas. Docente y estudiante de término de la carrera de Derecho.
