Acusado de crimen se entregó a la Policía

Santiago.- Se entregó ayer a la Policía Nacional, un hombre que era buscado mediante la orden de arresto, por la presunta participación en el homicidio de Stivenson Reyes, ocurrido el 10 de noviembre pasado, en el sector Nazareno, distrito municipal Santiago Oeste.

El reporte indica que Damián de Jesús Durán, alias “Mamut”, de 30 años, se entregó tras el asedio policial.

El hecho que originó la orden de búsqueda se produjo durante una discusión entre las parejas del hoy occiso y del agresor.

De acuerdo con la investigación, Durán intervino en la disputa y, tras pronunciar la frase: “Lo que va para mi mujer, va para mí”, sacó un arma de fuego. En el forcejeo con Reyes, el acusado le realizó un disparo que impactó en el abdomen de la víctima, quien falleció mientras recibía atenciones médicas.

Asimismo, la Policía informó que la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Propiedad, con asiento en Sabana Iglesia, apresó en flagrante delito a Erick de los Santos Batista Ramírez, alias “La Rola”, por sustraer una motocicleta que posteriormente le fue ocupada.