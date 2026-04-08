Adesa reclama que MSP asuma su rol de rectoría

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

Dirigentes de organizaciones vinculados a la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) reclamaron que el Ministerio de Salud Pública (MSP) asuma su rol de rectoría que le otorga la ley.

La demanda fue expresada durante una marcha que llegó a la sede del Ministerio de Salud.

Las inequidades

Los dirigentes de organizaciones sociales denunciaron las iniquidades y las exclusiones de que son víctimas millones de dominicanos que dependen del Estado para acceder a los servicios de salud a los que tienen derecho.

Los representantes de organizaciones sociales entregaron una comunicación en la que llaman la atención del ministro de Salud, doctor Víctor Atallah, de no descuidar sus funciones de rectoría y no mostrarse indiferente frente al caos y las deficiencias del sistema de salud.

Los centros de salud

Las instituciones y los centros públicos de salud operan con un exagerado déficit de insumos, medicamentos, personal, camas y equipos de diagnósticos, situación que limita el acceso de la población a los servicios sanitarios a que tiene derecho. A esto se agrega la dispersión y negligencia de los operadores del sistema y el escaso presupuesto que manejan.

Insistencia

Los integrantes de las organizaciones sociales llamaron a las autoridades a superar la dispersión y la debilidad de la rectoría en salud, se trata de un requerimiento que el Estado deber atender cuanto antes. El Ministerio de Salud debe ponerse al frente de este asunto, explica el documento entregado.

Aseguran que la rectoría está en bajísima calidad de la gerencia en la mayoría de las instancias públicas de salud. La rectoría también debe extenderse al ejercicio privado de la salud, que anda como chivo sin ley, precisa el documento.

Abandono oficial

Las 57 organizaciones participantes en la manifestación están afiliadas a la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), lamentaron que el Gobierno haya abandonado el Plan Estratégico Nacional de Salud 2030. Este plan fue diseñado con la participación de amplios sectores de la sociedad dominicana, incluyendo a partidos políticos y organizaciones sociales. Pidieron al ministro que retome ese plan.

Indicadores

República Dominicana tiene entre sus objetivos, bajar la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Se trata de indicadores que habla de la calidad de un sistema de salud. La reducción de la morbi mortalidad son compromisos de Estado que han sido ratificados en numerosas ocasiones. El país tiene además el compromiso con el control de enfermedades como la diabetes y la hipertensión arterial. El embarazo en adolescente es un objetivo que compromete a varios ministerios, como Salud y Educación, lo mismo ocurre con la sociedad