Adiós al cura José Luis Sáez, legado de humildad y amor

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El sacerdote jesuita José Luis Sáez Ramos fue sepultado ayer, a los 88 años, habiendo forjado un ministerio cristiano con la fuerza del herrero, buscando la palabra, el conocimiento y el sosiego entre su natal España, en Cuba y Estado Unidos, donde estudió y en la República Dominicana, la que eligió como su hogar Fue despedido con una eucaristía de cuerpo presente y de acción de gracias, rodeado por sus compañeros religiosos, amigos y discípulos de las universidades, en una comunidad que parecía la familia grande que le dice adiós al valiente patriarca y eterno buscador de la verdad.

El mismo escribió su biografía luctuosa. Se le cristiana sepultura, al lado de su padre Joaquín, sepultado antes que él, en el modesto cementerio de la congregación de la Compañía de Jesús, en la Casa de Retiro y Ejercicios Espirituales Loyola (Manresa), en Santo Domingo.

El padre José Luis Sáez partió con los honores de un investigador fino, intelectual, historiador, maestro de seminaristas aspirantes a sacerdotes, como periodista, escritor y pintor, pero sobre todo, dejando una memoria del significado de su vida, de su cotidianidad, de sus ideas y legado.

Importantes miembros del clero de la Iglesia católica y de su orden sacerdotal presidieron la misa póstuma, en la mañana de ayer, encabezada por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, el superior de los jesuitas en la República Dominicana, padre Jorge William.

Sáez, nacido en Valencia, España, el 21 de septiembre de 1937, tiene el mérito de ser considerado uno de los curas que más ha escrito la historia de la Iglesia dominicana, a la que le entregó unas 18 obras de consultulta, sin incluir la diversidad de libros que publicó sobre cultura, historia y poesía.

Escribió y leía como quien vive con prisa, pero vivía en pausa el sacerdote ordenado en 1970, en Santo Domingo, que sus 42 años (año 1979) fue operado de corazón abierto, y que sobrevivió a una cirugía de cáncer en la lengua (1988).

Su verdad y valor

El sacerdote Jorge William afirmó que fueron infinitos momentos en la vida del hermano Sáez, que no pueden ser reflejados en los periódicos ni en los otros medios en los que tuvo discernimiento entre el conflicto y la honestidad, que le llevó a este jesuita, a vivir con humildad: la ausencia de su padre desde temprana edad, la muerte de su madre y la salida de España a República Dominicana, “para encontrarse con su papá, enfrentar la salida de su casa hacia una vocación religiosa que no tenía camino hacia atrás, la enfermedad, los largos años de espera para sus votos, entre otros”.

En tanto, el arzobispo Francisco Ozoria destacó que Sáez ejerció el ministerio sacerdotal como quien recibe su recompensa en su trabajo. “Tenemos la esperanza de que esté dormido hasta su resurrección. Que comparta con Jesucristo la gloria de la reducción y de la plenitud de su gloria”.

Reconoció el valor de su labor social y la transparencia con que administró su ministerio en la tierra.

El historiador José Felipe Chez Checo ponderó la trascendencia de la producción histórica del sacerdote, que deja más de 40 obras escritas, a quien le confiaba colaboraciones durante su presidencia en la Academia Dominicana de la Historia, de la que fue miembro desde 1999, ocupando de la letra S. “Su historia era valiente como era él”.

Reclamó a las autoridades actualizar sus obras “era uno de los pocos historiadores académicos”, se formó en historia.

El periodista Fausto Rosario Adames, director del periódico digital Acento y alumno del sacerdote en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), narró aspectos de la vida de Saéz. Contó del sufrimiento en una pierna, a causa de una caída a la salida de la universidad, de su soledad en la vejez, del viaje a su casa materna, en España, hasta la última visita el sábado pasado a la Casa de Manresa junto a su esposa.

Otros periodistas, ex funcionarios del Gobierno y sacerdotes y feligreses, acompañaron a José Luis Sáez a su última morada recordándolo como el joven joven que salió de la guerra civil de España, en medio de la dictadura, para entrar a la dictadura dominicana, de Rafael Leónidas Trujillo, y que soñaba con ser un hombre del comercio.