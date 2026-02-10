Adolescente de 16 años se quita la vida en la avenida George Washington

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Una adolescente de 16 años se quitó la vida la tarde de este martes en la avenida George Washington, próximo al Banco Agrícola.

Una fuente confió al periódico Hoy que la menor, cuya identidad se preserva por respeto a los familiares, se colgó de un árbol. Este diario supo, además, que la jovencita enfrentaba situaciones de salud mental.

Esta es la tercera muerte de ese tipo que se registra en el país en las últimas semanas.

El pasado lunes, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, reveló la alarmante situación sobre el tema: “Los trastornos mentales han aumentado más que nunca", dijo.

Añadió que más de mil millones de personas en todo el mundo (un 12 % de la población mundial) ha padecido, o padece, algún trastorno mental.

A propósito, y como parte de un amplio plan a favor de la salud mental de los dominicanos, el Gobierno anunció que se expandirá la línea de servicios de salud mental 811, en sustitución del número tradicional 809-200-1400, que brinda atención gratuita y permanente.

