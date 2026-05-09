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Por un "beta"

Adolescente recibe 60 días de coerción por muerte de niño en San Cristobal tras disputa por pez beta

El suceso, vinculado presuntamente a una disputa por un pez de agua dulce conocido como “beta”, ha causado gran consternación en la zona

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Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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Un magistrado de la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes en San Cristóbal ordenó una medida cautelar de 60 días contra un joven señalado como responsable de la muerte de Raudiel Martínez Corporán, de 10 años, en la comunidad de Hato Damas. La disposición establece que el adolescente deberá permanecer en un centro especializado para menores en conflicto con la ley penal.

El suceso, vinculado presuntamente a una disputa por un pez de agua dulce conocido como “beta”, ha causado gran consternación en la zona. A la salida del tribunal, familiares del niño fallecido intentaron agredir el vehículo en el que trasladaban al acusado, reflejando la tensión y el dolor que rodea este proceso judicial.

"Un hecho como este fue demasiado desastroso en nuestra comunidad", sostiene el abogado de la progenitora del menor.

La madre del niño y otros parientes expresaron su inconformidad con el trato recibido por las autoridades y reclamaron justicia, insistiendo en que la investigación debe esclarecerse con mayor rigor.  

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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