ADP advierte políticas educativas están lejos de la realidad escolar

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) cuestionó las políticas educativas implementadas en el país diseñadas sin la participación del magisterio y lejos de la realidad que se viven dentro de las aulas.

El reclamo fue expuesto durante el Primer Congreso Pedagógico “La Educación Dominicana Pensada Desde el Magisterio”, donde el dirigente Menegildo de la Rosa afirmó que la educación dominicana continúa rezagada, con métodos que no responden a los avances tecnológicos ni a la realidad en las aulas.

Señaló que en el país se han implementado programas importados de otras realidades sin tomar en cuenta el contexto local, lo que, a su juicio, ha derivado en bajos niveles de aprendizaje por los que luego se responsabiliza al docente.

Sobre la integración de la tecnología, indicó que existe una brecha entre el discurso oficial y la realidad de los centros educativos, muchos de los cuales carecen de laboratorios de informática y personal técnico. Esta situación, agregó, limita el desarrollo académico de los estudiantes y su preparación para un entorno cada vez más digitalizado. De la Rosa también se refirió al inicio de la jornada escolar a las 6:30 de la mañana, señalando que la medida requeriría la contratación de personal adicional, debido a que el horario laboral docente está establecido por ley.

Congreso busca soluciones

El evento se desarrolla de manera simultánea en miles de centros educativos, donde docentes analizan seis ejes fundamentales y recoger experiencias y propuestas desde las aulas, fortaleciendo el rol las cuales serán presentadas en una plenaria nacional, el próximo 13 de abril informo el dirigente Rafael Féliz.