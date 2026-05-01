ADP advierte que próximo año escolar en Salcedo estaría en peligro su inicio

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

Salcedo. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de este municipio, denunció que en esta demarcación el Departamento de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación (MINERD) no está trabajando al ritmo que demandan las circunstancias actuales, por lo que le hizo un llamado a su Director Nacional de Infraestructura, ingeniero Roberto Herrera, para que venga a esta demarcación y se reparen todos los centros educativos que en están en malas condiciones.

De acuerdo a Tito Sánchez, presidente de la ADP en Salcedo, en esta demarcación se han estado presentando situaciones de mala calidad de muchos centros educativos, los cuales, en más de una ocasión, sus autoridades de turno se han comprometido a resolver, pero hasta la fecha, no se ha podido lograr que dichas escuelas sean reparadas en su totalidad, lo que ha dificultado el buen desenvolvimiento de las actividades educativas.

En ese sentido, el gremialista manifestó, que como entidad están demandando de un sinnúmero de reparaciones de varios centros educativos que están en completo abandono, debido a que desde el Minerd no se le ha estado dando el mantenimiento correctivo, ni mucho menos se han estado atendiendo los constantes llamados que como ADP les han venido haciendo, aunque reconoció que se han estado haciendo pequeñas reparaciones, pero no al ritmo que se amerita.

Imágenes de la escuela

“Tenemos situaciones por donde quiera; por ejemplo, ahí está el liceo Emiliano Tejera que está presentando hundimientos en algunos puntos de importancia de dicha edificación, debido a que sus aguas no tienen por donde salir, hicimos un acuerdo con las autoridades para que este liceo se intervenga, pero no con mantenimiento correctivos, sino con una intervención profunda y hasta la fecha no se ha logrado nada; pero tampoco cuenta con un comedor económico” dijo.

Además, el presidente de ADP citó el liceo Ramón Arsenio Alba, en donde sus aguas residuales se han constituido en un terrible dolor de cabeza tanto para los estudiantes como para el personal que allí labora, en donde además el bajo techo lleva 4 años que se está construyendo sin que hoy día el mismo haya avanzado.

También citó, la escuela Ana Delia Florentino de la comunidad de Palmar Abajo, en donde se construye un pabellón que lleva ya más de 10 años y todavía no lleva ni un 20 por ciento de su construcción, así como una cancha y otra aula del nivel inicial, obras estas que fueron iniciadas y dejadas abandonadas.

“Pero nos vamos a la Mélida Delgado en Conuco, ahí ese centro educativo no tiene verja perimetral, ahí también comenzaron a construir un aula del nivel inicial y tampoco se ha avanzado, tenemos también el centro Martin Antonio González del barrio Invi, de Salcedo, un centro con 5 años y no se le ha dado mantenimiento, en Palmarito Abajo, el Ana Antonia Rodríguez, ese centro está completamente destruido, allí no hay la más mínima condición de impartir docencia”, dijo Tito Sánchez.

Tito

Otra de las problemáticas del sector en este municipio, es la falta de maestros, los cuales se han estado jubilando y pensionando, lo que ha creado un déficit de más de 60 profesores para el sistema, razón por la que muchos de los profesionales de la educación se han estado enfermando y tomando licencia, creando a su vez una situación muy difícil dentro del sector.

“Si esas problemáticas no se resuelven, aquí en Salcedo, adelantamos, no podemos iniciar el próximo año escolar con esas debilidades, por lo que hacemos un llamado al Ministro Luis Miguel Decamps, al director de infraestructura escolar, para que vengan en auxilio del nuestro sistema en Salcedo, no queremos perder docencia, no querremos huelga, pero deben entender que bajo las condiciones que te hemos planteado es imposible iniciar el próximo año escolar”, dijo el presidente de ADP.