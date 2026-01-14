ADP anuncia protestará contra unión ministerios

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) manifestó rechazo a la propuesta de unificar los ministerios de Educación (Minerd) y de Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), al señalar que las autoridades no han presentado análisis de factibilidad que respalden dicha unión, ni que demuestren tanto su adecuación a la realidad dominicana como al rigor técnico y administrativo que requieren ambas instituciones.

Por esta razón, Eduardo Hidalgo, presidente de la entidad, reiteró en un comunicado que iniciaran el año en pie de lucha en contra del proyecto del Gobierno, con manifestaciones a nivel nacional, para llamar la atención de las autoridades sobre una fusión de entidades que tienen roles muy distintas en la sociedad.

Aclaró que las protestas no implicarán la suspensión de las clases, pues se organizará de manera que el profesorado pueda participar sin detener la actividad docente.