Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Renuencia

ADP anuncia protestará contra unión ministerios

Aclaró que las protestas no implicarán la suspensión de las clases, pues se organizará de manera que el profesorado pueda participar sin detener la actividad docente.

ADP

ADP

Olga Vergés
Publicado por
Olga Vergés

Creado:

Actualizado:

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) manifestó rechazo a la propuesta de unificar los ministerios de Educación (Minerd) y de Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), al señalar que las autoridades no han presentado análisis de factibilidad que respalden dicha unión, ni que demuestren tanto su adecuación a la realidad dominicana como al rigor técnico y administrativo que requieren ambas instituciones.

Por esta razón, Eduardo Hidalgo, presidente de la entidad, reiteró en un comunicado que iniciaran el año en pie de lucha en contra del proyecto del Gobierno, con manifestaciones a nivel nacional, para llamar la atención de las autoridades sobre una fusión de entidades que tienen roles muy distintas en la sociedad.

Aclaró que las protestas no implicarán la suspensión de las clases, pues se organizará de manera que el profesorado pueda participar sin detener la actividad docente.

Sobre el autor
Olga Vergés

Olga Vergés

Periodista especializada en las fuentes de Educación y Sucesos. También escribe sobre diversas noticias del diario del país. Posee múltiples títulos de diplomados enfocados en relaciones exteriores, periodismo social y forense.

tracking