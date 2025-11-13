ADP lanza "piquete" en San Francisco de Macorís por incumplimiento de demandas educativas

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SAN FRANCISCO DE MACORÍS. - La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de esta ciudad, tiene previsto este jueves la realización de un piquete en la regional 07-05, en donde exigirían a las autoridades el cumplimiento de una serie de demandas.

Robert Frías, presidente del gremio magisterial manifestó, que entre las demandas planteadas figuran, nombramientos de maestros, reparación de centros educativos, así como mejora del sistema educativo.

Este miércoles la ADP puso a circular un documento el cual expresa, que la suspensión de la docencia en esta ciudad y el piqueteo de la sede regional para este jueves, se debe al incumplimiento de las autoridades para satisfacer las necesidades del sector educativo en esta ciudad.

Precisa la nota, que la ADP expresa profunda preocupación ante la actitud indiferente de las autoridades educativas de la Regional 07, quienes según dicen, han cerrado sus ojos ante la crítica realidad que viven numerosos centros educativos.

Dicen los maestros, que la falta de respuestas y acciones concretas ha provocado un deterioro progresivo en las condiciones de la enseñanza, afectando directamente el proceso aprendizaje – enseñanza y la dignidad del magisterio en esta ciudad y gran parte de la región nordeste del país.

“Ante esta situación insostenible, expresamos nuestra más sincera solidaridad con los compañeros de la seccional San Francisco Oeste, ya tenemos paralizadas las labores por 48 horas, y este jueves tendremos un piquete, y mañana viernes una asamblea regional en donde se podría paralizar las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, dijo Frias.

Datos

15, 600 mil estudiantes están afectados por el paro de la docencia de hoy y mañana, distribuido en unos 204 centros educativos.

Para el mañana viernes se llevará a cabo una asamblea regional en donde se tiene contemplado un plan de lucha que abarcaría todos los centros educativos de Salcedo, Villa Tapia y Tenares, así como los Distritos Municipales Jamao y Blanco Arriba.