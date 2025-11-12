ADP paraliza labores en San Francisco de Macorís

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.– La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) inició este miércoles un plan de lucha que abarca paralización de docencia, piquetes, visitas a medios de comunicación y otros.

De acuerdo a un documento enviado a este medio, el gremio magisterial de San Francisco de Macorís, que preside el profesor Robert Frías, expresa que la suspensión de la docencia en esta ciudad se debe al incumplimiento de las autoridades para satisfacer las necesidades del sector educativo en esta ciudad.

Precisa la nota que la ADP expresa profunda preocupación ante la actitud indiferente de las autoridades educativas de la Regional 07, quienes, según dicen, han cerrado sus ojos ante la crítica realidad que viven numerosos centros educativos.

Dicen los maestros que la falta de respuestas y acciones concretas ha provocado un deterioro progresivo en las condiciones de la enseñanza, afectando directamente el proceso enseñanza–aprendizaje y la dignidad del magisterio en esta ciudad y gran parte de la región Nordeste del país.

“Ante esta situación insostenible, expresamos nuestra más sincera solidaridad con los compañeros de la seccional San Francisco Oeste, por lo que este miércoles 12 de noviembre tendremos un paro de suspensión de labores, pero con cumplimiento de horarios, en todos los centros educativos del Distrito 07-06, y este jueves 13 un piquete frente a la sede de la Regional 07-05 de San Francisco de Macorís.”