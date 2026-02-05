Advierte aumento de cáncer pulmón adultos

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

En República Dominicana el cáncer de pulmón se encuentra entre los cinco tipos de cáncer más frecuentes en hombres y mujeres. El dato está contenido en un documento del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK), el cual se publica en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. En el documento, el doctor Alexander Drilon, oncólogo toráxico y jefe del Servicio de Desarrollo Temprano de Fármacos en MSK, advierte sobre una tendencia preocupante esque cada vez más adultos jóvenes sin antecedentes de tabaquismo están siendo diagnosticados con cáncer de pulmón. Para ilustrar este fenómeno, MSK comparte la historia de Giancarlo Oviedo, un joven peruano diagnosticado con cáncer de pulmón avanzado a los 18 años, tras experimentar una tos continua inicialmente tratada como infección bacteriana. Después de confirmar la enfermedad, Giancarlo fue sometido a quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia y posteriormente a la extirpación completa de su pulmón izquierdo. A pesar del procedimiento, cuatro meses después presentó un nuevo foco tumoral en el pulmón derecho.

“El cáncer de pulmón no afecta solo a personas mayores o con historial de tabaquismo, y es algo a lo que debemos prestarle atención”, dijo Drilon

También insiste en el papel crucial que juega la investigación clínica.

“La experiencia muestra el poder de la investigación y por qué es tan importante estudiar nuevas terapias”. El joven accedió a cuatro opciones que nunca habría tenido si no existieran ensayos clínicos.

Ensayos clínicos.

Los ensayos clínicos han permitido ofrecer tratamientos innovadores que ayudan a mantener la enfermedad bajo control y mejorar la calidad de vida de pacientes como Giancarlo. A través de enfoques como la secuencia genética avanzada (como MSK-Impact), con la que los oncólogos pueden identificar alteraciones específicas que guían tratamientos más precisos, personalizados.

Contexto nacional

En la República Dominicana, el cáncer de pulmón se encuentra entre los cinco tipos de cáncer más frecuentes en hombres y mujeres, y las personas hispanas con cáncer de pulmón tienen un 16 % menos de probabilidades de ser diagnosticadas en una fase temprana y un 30 % más de probabilidades de no recibir ningún tratamiento.

Las personas que forman parte de Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) tienen como misión: erradicar el cáncer de por vida. Tienen equipos especializados que brindan atención personalizada compasiva y experta a pacientes de todas las edades. Se basan en la investigación llevada a cabo en el Instituto Sloan Kettering, científicos de MSK colaboran para realizar innovadoras investigaciones traslacionales y clínicas que están revolucionando la comprensión del cáncer como enfermedad y mejoran capacidad de prevención y detección.