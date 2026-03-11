Advierte reducción de mujeres en las investigaciones

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Un estudio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) reflejó un aumento considerable en la cantidad de investigadores en los últimos 20 años, y una reducción de la participación femenina.

Indica que la cantidad de investigadores dominicanos pasó de 36 autores científicos en el 2003 a 545 en el 2024. Sin embargo, en cuanto a las mujeres se encuentra en su punto más bajo de la historia.

Así consta la investigación titulada “Informe Cienciométrico de la República Dominicana”, financiada por Fondocyt, la cual analiza la actividad científica nacional desde el 2003 hasta el 2024, y cuyos resultados completos los dará a conocer la PUCMM en los próximos meses.

El capítulo que aborda el talento científico nacional, indica que desde el 2003 la cantidad de mujeres científicas pasó de 30.6 % a 44.8 % en el 2016, año que alcanzó el punto más cercano a la paridad. Pero desde el 2017 descendió hasta llegar a 28.8 % en el 2024, el número más bajo en las últimas dos décadas.

La investigación toma de referencia países con economías y sistemas científicos similares (Costa Rica, Panamá, Jamaica, Paraguay, Uruguay) y advierte que República Dominicana es el único de esta muestra cuyo indicador actual de participación femenina es inferior al que tenía hace dos décadas.

“El hallazgo más alarmante reside en el colapso de la participación femenina en áreas que antes dominaban. En odontología, la participación femenina superó el 60 % en el 2013 y se desplomó en un 21.6 % en el 2024. Tendencias similares se observan en las áreas de psicología y ciencias sociales”, advierte el estudio.

Martha Báez, directora de Investigación e Innovación de la PUCMM y autora principal del proyecto, destacó que este escenario plantea una oportunidad para crear políticas públicas que sostengan el talento científico nacional. “Esto implica formar nuevas generaciones de investigadores, atraer y retener talento y promover la diversidad activa, porque un sistema científico robusto requiere masa crítica, equilibrio y diversidad en sus áreas de conocimiento”, agregó.