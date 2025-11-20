¿Afecta la obesidad, diabetes u otras condiciones para ser elegible?

Publicado por Yinett Fernández Creado: Actualizado:

Las nuevas medidas migratorias del presidente Donald Trump, han generado preocupación entre dominicanos que están en proceso de residencia o visa. Pues, los consulados ahora podrían evaluar con más rigor la salud de los solicitantes, especialmente si padecen obesidad, diabetes, hipertensión o enfermedades cardíacas, al menos así lo explica The Associated Press, a raíz de un documento del Departamento de Estado de Estados Unidos al que habría tenido acceso.

Aunque hasta el momento no ha habido una publicación oficial por parte de la administración Trump, para el asesor migratorio Juan Salvador, esta medida no es nueva, sino que forma parte de una interpretación más estricta del criterio de “carga pública”, que permite negar una residencia si el Gobierno estadounidense considera que la persona podría depender de asistencia médica o económica.

Juan Salvador “La ley de carga pública es algo de lo que se ha hablado todo el tiempo en inmigración a los Estados Unidos. Y básicamente lo que esta ley pretende es que una persona que vaya a ingresar a los Estados Unidos cuente con los medios necesarios o que el peticionario, la persona que está haciendo (la solicitud) cuente con los medios necesarios para que cuando ese nuevo inmigrante llegue a los Estados Unidos no se convierta en una carga para el Estado.”

Explica, además, ¿Qué es lo que sucede con la ley de carga pública? Bueno, que algunas administraciones, por ejemplo, la administración demócrata (Joe Biden), la toma menos en cuenta, la aplican de una manera diferente. La administración Trump agarra la ley de carga pública, agarra el sistema y lo fortalece, lo endurece. ¿Para qué? Bueno, pues precisamente para lograr que la inmigración sea fortalecida.”

Durante una entrevista en el programa Consultorio migratorio, que se transmite cada martes a través del canal de YouTube del periódico HOY, el asesor migratorio informó que los consulados tendrán autoridad para solicitar exámenes médicos más detallados, evaluar si el solicitante cuenta con seguro médico, ingresos o ahorros suficientes, así como negar la residencia si consideran que los costos médicos podrían ser altos en el futuro.

¿Qué podría pasar con los dominicanos que están en proceso de residencia?

Juan Salvador indica que este cambio podría afectar a miles de dominicanos que se encuentran en procesos de petición familiar, especialmente los que viven con enfermedades crónicas. Cita, que los oficiales consulares pondrán atención especial a la obesidad y sus complicaciones (asma, apnea del sueño, hipertensión), diabetes, enfermedades del corazón y respiratorias, condiciones neurológicas o metabólicas y algunos tipos de cáncer.

También se tomará en cuenta la edad del solicitante y si tiene dependientes a su cargo, pues asegura que esto influye en la capacidad de sostenerse económicamente en Estados Unidos.

¿Qué pueden hacer los solicitantes dominicanos?

De acuerdo con el asesor, todo aquel que se encuentre en proceso de petición o solicitud de residencia debe mantener al día su historial médico, presentar pruebas de estabilidad financiera o seguro de salud, buscar orientación con abogados o especialistas en migración, además, estar atentos a cómo la Embajada en Santo Domingo va aplicando esta medida.