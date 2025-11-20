Santo Domingo 25ºC / 30ºC
¿Afecta la obesidad, diabetes u otras condiciones para ser elegible?

Durante una entrevista en el programa Consultorio migratorio, que se transmite cada martes a través del canal de YouTube del periódico HOY, el asesor migratorio aseguró que los consulados tendrán autoridad para solicitar exámenes médicos más detallados, evaluar si el solicitante cuenta con seguro médico, ingresos o ahorros suficientes, así como negar la residencia si consideran que los costos médicos podrían ser altos en el futuro.

Asesor migratorio explica las nuevas medidas de Trump para solicitud de visa y residencia en el podcast Consultorio Migratorio HOY, conducido por la periodista Yinett Fernández

Yinett Fernández

Las nuevas medidas migratorias del presidente Donald Trump, han generado preocupación entre dominicanos que están en proceso de residencia o visa. Pues, los consulados ahora podrían evaluar con más rigor la salud de los solicitantes, especialmente si padecen obesidad, diabetes, hipertensión o enfermedades cardíacas, al menos así lo explica The Associated Press, a raíz de un documento del Departamento de Estado de Estados Unidos al que habría tenido acceso.

Aunque hasta el momento no ha habido una publicación oficial por parte de la administración Trump, para el asesor migratorio Juan Salvador, esta medida no es nueva, sino que forma parte de una interpretación más estricta del criterio de “carga pública”, que permite negar una residencia si el Gobierno estadounidense considera que la persona podría depender de asistencia médica o económica.

Juan Salvador“La ley de carga pública es algo de lo que se ha hablado todo el tiempo en inmigración a los Estados Unidos. Y básicamente lo que esta ley pretende es que una persona que vaya a ingresar a los Estados Unidos cuente con los medios necesarios o que el peticionario, la persona que está haciendo (la solicitud) cuente con los medios necesarios para que cuando ese nuevo inmigrante llegue a los Estados Unidos no se convierta en una carga para el Estado.”

¿Solicitas la residencia en EE.UU. y tienes obesidad, diabetes u otra condición médica? En este video te explicamos cómo afecta tu examen médico, qué revisa USCIS, cuáles condiciones pueden generar inelegibilidad y qué debes preparar antes de tu cita. Hablamos de: Requisitos médicos actuales: obesidad, diabetes y otras condiciones Documentos y controles necesarios Cómo evitar retrasos o rechazos Ideal para quienes están en proceso de residencia y quieren entender cómo su salud influye en la aprobación.

Explica, además, ¿Qué es lo que sucede con la ley de carga pública? Bueno, que algunas administraciones, por ejemplo, la administración demócrata (Joe Biden), la toma menos en cuenta, la aplican de una manera diferente. La administración Trump agarra la ley de carga pública, agarra el sistema y lo fortalece, lo endurece. ¿Para qué? Bueno, pues precisamente para lograr que la inmigración sea fortalecida.”

Durante una entrevista en el programa Consultorio migratorio, que se transmite cada martes a través del canal de YouTube del periódico HOY,  el asesor migratorio informó que los consulados tendrán autoridad para solicitar exámenes médicos más detallados, evaluar si el solicitante cuenta con seguro médico, ingresos o ahorros suficientes, así como negar la residencia si consideran que los costos médicos podrían ser altos en el futuro.

¿Qué podría pasar con los dominicanos que están en proceso de residencia?

Juan Salvador indica que este cambio podría afectar a miles de dominicanos que se encuentran en procesos de petición familiar, especialmente los que viven con enfermedades crónicas. Cita, que los oficiales consulares pondrán atención especial a la obesidad y sus complicaciones (asma, apnea del sueño, hipertensión), diabetes, enfermedades del corazón y respiratorias, condiciones neurológicas o metabólicas y algunos tipos de cáncer.

También se tomará en cuenta la edad del solicitante y si tiene dependientes a su cargo, pues asegura que esto influye en la capacidad de sostenerse económicamente en Estados Unidos.

¿Qué pueden hacer los solicitantes dominicanos?

De acuerdo con el asesor, todo aquel que se encuentre en proceso de petición o solicitud de residencia debe mantener al día su historial médico, presentar pruebas de estabilidad financiera o seguro de salud, buscar orientación con abogados o especialistas en migración, además, estar atentos a cómo la Embajada en Santo Domingo va aplicando esta medida.

Advertencia:

“Todo el nuevo inmigrante que va a ingresar a los Estados Unidos tiene que pasar por un escrutinio médico, tiene que pasar por un proceso de exámenes médicos para asegurar que no va a llegar a llevar a los Estados Unidos eh condiciones que pudieran significar un peligro para la salud pública o que pudiera convertirse en una carga pública económica. Entonces, ahora se agrega la obesidad por todas las condiciones que eso puede significar, o sea, todo lo que eso puede derivar, temas cardíacos, temas de diabetes, temas, por ejemplo, de alimentación, o sea, son muchos los factores que tienen que ver con eso y que puede ser criticada, pero es la ley y la ley está ahí. Ah, que no la conocíamos, que no sabíamos que eso se podía. Sí se puede, porque la ley de carga pública en sentido general busca proteger de que el nuevo inmigrante no sea una carga para el gobierno y simplemente lo que cambia es el criterio de aplicación de la ley, dijo el asesor Juan Salvador."
