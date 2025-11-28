Afipa recolecta 600 TM envases plásticos

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

La Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección de Cultivos (Afipa) recolectó 600 toneladas métricas de envases plásticos vacíos en sus centros de acopios de las principales zonas agrícolas del país y capacitó a 30 mil personas en buenas prácticas en los últimos dos años.

La información la dio el presidente saliente de Afipa, Manuel Suazo, en la celebración del 53 aniversario y la asamblea eleccionaria de esa entidad.

Como nuevo presidente fue electo Tomás Ayala; Carlos Soto, vicepresidente; José Silvestre, tesorero; Katherine Ero, secretaría, y Pedro Hernández, Elérsis Gómez y Johnny Sanlate, vocales para el período 2025-27.

Suazo precisó que 30 mil personas, entre técnicos, productores, médicos, estudiantes de agronomía y aplicadores de productos fueron capacitados en buenas prácticas agrícolas.

En tanto, Tomás Ayala en sus palabras de toma de posesión informó que continuará reforzando los programas que ejecuta Afipa para continuar su contribución con el medio ambiente.