Afirma robo Senasa dejó miles sin salud

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

En conmemoración de su 26 aniversario, la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) mostró ayer su preocupación por la corrupción y la impunidad, el alto costo de los alimentos, el deterioro de la salud y la falta de concertación social del Gobierno con entidades de la sociedad civil para buscar soluciones a los males históricos.

Por otra parte destacó logros como la inauguración de la Ciudad de la Salud Luis Eduardo Aybar, luego de 10 años de espera y la reconstrucción del tanque de almacenamiento de agua potable del sector María Auxiliadora.

En un documento, que fue expuesto durante una misa en la iglesia María Auxiliadora, Codonbosco exhortó al presidente Luis Abinader a tomar todas las acciones de lugar para someter a la justicia a todos aquellos funcionarios que han quebrado las instituciones del Estado.

Condenó los RD$15 mil millones sustraídos del Seguro Nacional de Salud (Senasa), lo que representó que miles de ciudadanos de sectores carenciados fueran castigados hasta con su muerte por falta de atenciones médicas y medicinas en los centros de salud públicos y privados.

En ese orden, estimó que es necesario que las denuncias depositadas por la doctora Milagros Ortiz Bosch en la Procuraduría General de la República, meses atrás, sean investigadas y sometidas a la justicia.

La Codonbosco también estimó que la gente pasa hambre porque los recursos que perciben no alcanzan para adquirir los productos de primera necesidad.

En un documento firmado por los dirigentes Alexis Rafael Peña, Ángel Guillermo Molina, Pedro Mota Díaz, Fior Guzmán, José Antonio Mieses, Inocencio Reyes, Elin Cuevas, Arsenio Pineda, Dannys Féliz, Felícita Dishmey, Altagracia Brand y Enrique Henríquez, explicaron que urge rebajar cuanto antes los precios actuales del arroz, habichuelas, leche, pan, arenque, bacalao, aceite, azúcar, fósforos, quesos y lácteos, los cuales han sido inaccesible a la gente.

En relación a la salud, afirmó que los centros hospitalarios como el Francisco Moscoso Puello, Félix María Goico (Billeteros) y el Salvador Bienvenido Gautier se encuentran en un estado deplorable, arrabalizados de personas enfermas y con pocas atenciones médicas, por las precariedades y la poca política de prevención.

Sostuvo que es necesario que el Servicio Nacional de Salud y los ministerios de Salud Pública y el de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) remocen esos hospitales que, a pesar de las enormes inversiones, lucen deteriorados.