Agenda cargada: así será el fin de semana del presidente Luis Abinader

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El presidente Luis Abinader visitará este sábado varias comunidades impactadas por las lluvias, como parte del seguimiento del Gobierno a los daños provocados y a las acciones que se ejecutan para dar respuesta a los afectados, y sostendrá una mesa de trabajo en Puerto Plata para coordinar acciones con las autoridades y realizará entrega de títulos de propiedad en el sector Nuevo Domingo Savio, en el Distrito Nacional.

La agenda del mandatario del domingo el incluye el lanzamiento de la cosecha de arroz y un almuerzo con productores en Bonao, Monseñor Nouel.

También inaugurará una escuela, un hospital, un pabellón de gimnasia y entregará apartamentos en el Gran Santo Domingo.

Luis Abinader

Sábado, 18 de abril - Distrito Nacional



La agenda del presidente Abinader inicia este sábado en el Distrito Nacional con la realizará la entrega de títulos de propiedad en el sector Nuevo Domingo Savio, como parte de las iniciativas del Gobierno orientadas a garantizar la seguridad jurídica de las familias y promover el acceso a viviendas dignas.

Puerto Plata

Luego se trasladará a la provincia de Puerto Plata, donde sostendrá una mesa informativa junto a distintas instituciones del Gobierno, en la que se presentarán los trabajos en ejecución, los avances alcanzados y las acciones en marcha para dar respuesta a las comunidades afectadas por lluvias.

Posteriormente, el gobernante visitará las zonas afectadas en Los Ciruelos, Montellano, donde supervisará los daños ocasionados por las lluvias y evaluará, junto a las autoridades, las acciones de asistencia y respuesta en favor de las familias impactadas.

Además, supervisará los trabajos de construcción del puente sobre el río Camú, afectado por las fuertes precipitaciones, para constatar de cerca su avance.

Luis Abinader

Domingo, 19 de abril - Monseñor Nouel



La agenda del domingo iniciará en Bonao con el lanzamiento oficial de la cosecha de arroz en la Finca Bio Arroz. Luego, el mandatario almorzará con productores de la zona para escuchar sus necesidades y seguir fortaleciendo las políticas públicas en favor de la seguridad alimentaria.

Gran Santo Domingo

Más adelante, el presidente se trasladará al municipio de Santo Domingo Este para dejar inaugurada la Escuela Básica Espejo La Milagrosa, una obra que contribuirá al fortalecimiento de la educación y al acceso de mejores espacios para la formación de niños y jóvenes.

También encabezará la entrega de apartamentos del proyecto habitacional Laderas del Este, en el municipio de San Antonio de Guerra, beneficiando a decenas de familias con viviendas dignas.

El mandatario concluirá su agenda del domingo con la inauguración del Hospital Municipal La Victoria, un centro que ampliará la cobertura y calidad de los servicios de salud para los residentes de esa comunidad y zonas cercanas.