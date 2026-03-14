Agenda del presidente Luis Abinader: conversatorio, graduación y nueva escuela

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Con el objetivo de continuar fortaleciendo las oportunidades de desarrollo y formación para la juventud dominicana, el presidente Luis Abinader desarrollará una agenda especial dirigida a jóvenes estudiantes y universitarios en distintos puntos del Gran Santo Domingo.

La jornada del mandatario iniciará a las 12:30 de la tarde con un encuentro conversatorio con 350 jóvenes estudiantes de liceos públicos y colegios privados de Santo Domingo Este, en el Centro Deportivo y Cultural Ozama.

Posteriormente, el jefe de Estado encabezará la graduación de estudiantes del programa 14/24, en el Polideportivo Tony Barreiro.

Más adelante, el gobernante realizará la entrega de cientos de becas STEAM dirigidas a jóvenes universitarios, acto que se llevará a cabo en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La agenda del presidente Abinader concluirá con la inauguración de la Escuela Comunal Barrio Lindo, en Santo Domingo Norte.