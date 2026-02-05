Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Agenda País, jueves 05 de febrero de 2026

Durante las actividades pautadas para este jueves 05 se encuentran Encuentro Empresarial con director Compras Públicas. AIRD, av. Sarasota 20.

8:00 a.m. Encuentro Empresarial con director Compras Públicas. AIRD, av. Sarasota 20.

9:00 a.m. Vigilia Regional Distrito del CMD. Hospital Infantil Dr. Robert Reíd Cabral.

Rp Abogados exministro Hacienda, Donald Guerrero. Palacio Justicia, Ciudad Nueva.

Socialización avances proyecto Promesa II UASD, universidades Amherts y California. Hotel Jaragua.

10:00 a. m. Convenio Ministerio Trabajo y FENATRADO. La Guáyiga, Km. 18-19 Aut. Duarte.

5:00 p.m. Misa diaria. Catedral Primada. c/ Arzobispo Meriño, Ciudad Colonial.

7:00 p.m. Presentación revista literaria de José Beltrán. Business Center, av. Tiradentes 6.

