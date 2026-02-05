Actividades
Agenda País, jueves 05 de febrero de 2026
Durante las actividades pautadas para este jueves 05 se encuentran Encuentro Empresarial con director Compras Públicas. AIRD, av. Sarasota 20.
8:00 a.m. Encuentro Empresarial con director Compras Públicas. AIRD, av. Sarasota 20.
9:00 a.m. Vigilia Regional Distrito del CMD. Hospital Infantil Dr. Robert Reíd Cabral.
Rp Abogados exministro Hacienda, Donald Guerrero. Palacio Justicia, Ciudad Nueva.
Socialización avances proyecto Promesa II UASD, universidades Amherts y California. Hotel Jaragua.
10:00 a. m. Convenio Ministerio Trabajo y FENATRADO. La Guáyiga, Km. 18-19 Aut. Duarte.
5:00 p.m. Misa diaria. Catedral Primada. c/ Arzobispo Meriño, Ciudad Colonial.
7:00 p.m. Presentación revista literaria de José Beltrán. Business Center, av. Tiradentes 6.