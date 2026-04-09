Agenda País, jueves 09 de abril de 2026

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9:00 a.m. Rueda de prensa Movimiento Médico Gremial Dr. Tejada Florentino. CMD.

Foro sobre el nacimiento de la Armada de RD y la Independencia Nacional. La Marina, Base Naval 27 de Febrero

9:30 a.m. Reunión Comisión Permanente de Deportes. Senado.

10:00 a. m. Inicio Conferencia del Poder Judicial 2026. Ciudad Judicial de SDE, av. Sabana Larga.

RP Corporación Acueducto y Alcantarillado. C/ Euclides Morillo 65, Arroyo Hondo.

2:00 p.m. Sesión Comisión Permanente del Senado. Av. Jiménez Moya, Centro de los Hérores.

6.00 p.m. Panel conflictividad y violencia escolar. Salón Oval UCSD.