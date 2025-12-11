Santo Domingo 0ºC / 0ºC
El País

Agenda País, jueves 11 de diciembre de 2025

Agenda País

Agenda País

Oriana Martínez Núñez
Oriana Martínez Núñez

9:00 a.m. Jornada Ministerio de Trabajo. Utesa, Santiago.

Audiencia. Tribunal Superior Electoral, Feria.

9:30 a. m. Acto infraestructura Escolar. Av. San Vicente de Paúl 145.

10:00 a.m. Conferencia DGII Facturación Electrónica. Minit Hacienda.

Premio Dr. Julio Brache Arzeno. H. Embajador.

10:30 a.m. RP Fondo Desarrollo Agro-FEDA. Jardín Botánico, D.N.

11:00 a.m. RP Fuerza del Pueblo. Benito Monción No. 253.

5:00 p.m. Conversatorio Foppredom-RC5 “Así se jode un país”. Biblioteca UASD.

7:30 p.m. RP Asoc. Jóvenes Importadores Vehículos. Punto y Corcho, R. Pastoriza 465.

