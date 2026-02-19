Actividades
Agenda País, jueves 19 de febrero de 2026
8:00 a.m. Seminario Ingeniería y Geosintéticos. H. Intercontinental.
9:00 a.m. Audiencia TSA. Sede, Feria.
Caminata por la Patria. Club Mauricio Báez.
RP Comisión Derechos Humanos. CEA, Feria.
10:00 a.m. RP Fellito Suberví director CAASD.
Inicio proyecto Puerto Digital Palacio Nacional.
5:15 p. m. Inicio Festival de Cine de la India. Caribbean Cinema, Downtown Center.
6:30 p.m. Conferencia presidenta de Procompetencia. ANEIH, av. Tiradentes 14, Naco.
Circulación libro periodista Víctor Bautista. Hotel Intercontinental
Inauguración Alinea Strech Studio. Plaza Gazebo, av. Sarasota 71.