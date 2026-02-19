Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Agenda País, jueves 19 de febrero de 2026

Durante las actividades pautadas para este jueves 19 se encuentran: . Audiencia TSA. Sede, Feria.
Caminata por la Patria. Club Mauricio Báez.

8:00 a.m. Seminario Ingeniería y Geosintéticos. H. Intercontinental.

9:00 a.m. Audiencia TSA. Sede, Feria.

Caminata por la Patria. Club Mauricio Báez.

RP Comisión Derechos Humanos. CEA, Feria.

10:00 a.m. RP Fellito Suberví director CAASD.

Inicio proyecto Puerto Digital Palacio Nacional.

5:15 p. m. Inicio Festival de Cine de la India. Caribbean Cinema, Downtown Center.

6:30 p.m. Conferencia presidenta de Procompetencia. ANEIH, av. Tiradentes 14, Naco.

Circulación libro periodista Víctor Bautista. Hotel Intercontinental

Inauguración Alinea Strech Studio. Plaza Gazebo, av. Sarasota 71.

