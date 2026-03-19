Actividades
Agenda País, jueves 19 de marzo de 2026
10:00 a.m. Informe avances de Poder Judicial. Congreso Nacional.
8:00 a.m. Desayuno Empresarial Cámara Española. Hotel Hyatt.
9:00 a.m. RP Trabajadores de la Salud. C/ Juan Erazo 39.
Ofrenda floral UASD, por Batalla 19 de Marzo. Altar de la Patria.
9:30 a.m. Acto Militares Constitucionalistas. Parque Independencia.
10:00 a.m. Informe avances de Poder Judicial. Congreso Nacional.
RP Consejo Nac. Derechos Humanos. CDP.
10:30 a.m. RP por Congreso de Comunicación Política, Novo Centro.
5:00 p.m RP Empresas Seguridad. Sarasota 20.
6:00 p. m. Conferencia APEC y Ministerio Energía y Minas. UNAPEC.
Acto Bagrícola y Agricultura. Feria Ganadera.