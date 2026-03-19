Agenda País, jueves 19 de marzo de 2026

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8:00 a.m. Desayuno Empresarial Cámara Española. Hotel Hyatt.

9:00 a.m. RP Trabajadores de la Salud. C/ Juan Erazo 39.

Ofrenda floral UASD, por Batalla 19 de Marzo. Altar de la Patria.

9:30 a.m. Acto Militares Constitucionalistas. Parque Independencia.

10:00 a.m. Informe avances de Poder Judicial. Congreso Nacional.

RP Consejo Nac. Derechos Humanos. CDP.

10:30 a.m. RP por Congreso de Comunicación Política, Novo Centro.

5:00 p.m RP Empresas Seguridad. Sarasota 20.

6:00 p. m. Conferencia APEC y Ministerio Energía y Minas. UNAPEC.

Acto Bagrícola y Agricultura. Feria Ganadera.