Actividades
Agenda País jueves 20 de noviembre de 2025
8:00 a.m. Acto “E. León Jimenes Speaker Series, Ideas que Mueven una Nación”. H. Embajador.
9:00 a.m. Vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura.Palacio Nacional.
9:30 a.m. Acto “Apoyo a la mecanización agrícola y desarrollo de marca. IDIAF, C/ Rafael A. Sánchez 89.
Entrega Premio Nacional Periodismo de Datos. Piso 12, Edif. de Oficinas Gubernamentales.
Día de Campo M. Agricultura. Km. 14, Carr. carr. Sánchez, San Juan.
12:30 p.m. Conferencia embajador de Brasil. Hotel Barceló SD.
4:00 p. m. Premio Evaluación Educativa. Hotel Dominican Fiesta.
RP PLD. Casa Nacional.
6:00 p.m. VI Congreso e Filosofìa. Museo, UASD.
7:00 p.m. Premio a la Calidad INDOCAL. Hotel El Embajador.
Aniversario Funglode. Hotel Intercontinental.