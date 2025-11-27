Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Agenda

Actividades

Agenda País, jueves 27 de noviembre de 2025

Agenda País

Agenda País

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

8:30 a.m. RP y presentación informe Promipyme 2025. Hotel Dominican Fiesta.

9:00 a.m. RP Contrataciones Públicas. Sede.

Entrega de certificados Diplomado Gestión Municipal. Centro UASD, San Cristóbal.

9:30 a.m. RP Fundación Militares Constitucionalistas. Rest. Vizcaya.

10:00 a.m. Graduación Infotep. Misterio Defensa. 27 de Febrero.

Entrega documento comunidad evangélica en repudio a sentencia. TC.

Conferencia de Kathleen Martínez, Biblioteca UASD.

5:00 p.m. RP DIDA. Hotel Radisson.

7:00 p.m. Premios Concurso Periodismo Judicial. Hotel Embajador.

RP Festival Arte con Alma. C/ La Atarazana 17, Ciudad Colonial.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking