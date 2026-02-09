Agenda País, lunes 09 de febrero de 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

8:00 a. m. Ofrenda floral por los mártires del 9 de febrero de 1966. Estatua de la Madre Nutricia, explanada Aula Magna UASD.

9:00 a. m. Audiencia preliminar Operación Camaleón. Sexto Juzgado de Instrucción, Ciudad Nueva.

10:00 a. m. Reunión presidente Luis Abinader, seguimiento de la seguridad ciudadana. Salón Club Oficiales PN.

4:00 p m. Presidente Luis Abinader encabezara acto presentación Plan de Salud Mental. Salón las Cariátides, Palacio Nacional.

Ofrenda florar tarja a los mártires estudiantiles del 66. C/ Dr. Báez esq. Moisés García, frente al Palacio Nacional.

5:oo p.m. Catedral Primada de América Zona Colonial