Actividades
Agenda País, lunes 09 de febrero de 2026
Durante las actividades pautadas para este lunes 09 se encuentran audiencia preliminar Operación Camaleón. Sexto Juzgado de Instrucción, Ciudad Nueva.
8:00 a. m. Ofrenda floral por los mártires del 9 de febrero de 1966. Estatua de la Madre Nutricia, explanada Aula Magna UASD.
9:00 a. m. Audiencia preliminar Operación Camaleón. Sexto Juzgado de Instrucción, Ciudad Nueva.
10:00 a. m. Reunión presidente Luis Abinader, seguimiento de la seguridad ciudadana. Salón Club Oficiales PN.
4:00 p m. Presidente Luis Abinader encabezara acto presentación Plan de Salud Mental. Salón las Cariátides, Palacio Nacional.
Ofrenda florar tarja a los mártires estudiantiles del 66. C/ Dr. Báez esq. Moisés García, frente al Palacio Nacional.
5:oo p.m. Catedral Primada de América Zona Colonial