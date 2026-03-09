Actividades
Agenda País, lunes 09 de marzo de 2026
10:00 a.m. Premio a la Mujer del Poder Judicial 2026. Hotel El Embajador.
8:00 a.m. Efemérides Patrias honra a Francisco del Rosario Sánchez. Altar de la Patria.
Reunión de seguimiento de seguridad ciudadana. Club Oficiales de la Policía Nacional.
Entrega serie Los Trinitarios. Politécnico Víctor Estrella Liz.
Rueda de Prensa del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Casa Nacional.
Ofrenda floral en honor a mujeres universitarias. Plaza Mujeres de la Patria, Facultad de Humanidades, UASD.
11:00 a.m. Indotel hace entrega proyecto Canasta Digital Social 3.0. Multiusos Sabana Perdida, Sto. Dgo. Norte.